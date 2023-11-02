В рамках второго Молодёжного карьерного форума в Иркутске пройдет более 50 мероприятий

Второй Молодежный карьерный форум стартовал в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального ЗакСобрания. Мероприятия форума будут проходить 2 и 3 ноября.

В форуме принимают участие школьники старших классов, студенты, молодые специалисты и предприниматели. Участников приветствовали заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников, председатель комитета по бюджету регионального парламента Александр Лаутин, председатель комитета по социально-культурному законодательству Дмитрий Мясников.

Вице-спикер регионального парламента Наталья Дикусарова отметила, что основная задача органов власти Иркутской области – обеспечить подготовку кадров для развития экономики региона. «Объединяя усилия, мы делаем все, чтобы вы выбрали профессию, потому что это основа жизни. Если вы правильно сделаете этот выбор, вы будете счастливы. Экономика диктует нам, что нужно вместе с молодежью определять, чему вы будете учиться, в каких отраслях вы будете работать, и что мы будем дальше делать, и как будем развивать экономику Иркутской области. Это действительно наше будущее, которое зависит от вас», - сказала Наталья Дикусарова.

В рамках форума пройдет более 50 мероприятий, в том числе ярмарка вакансий и профессий, встречи с работодателями, мастер-классы, тренинги и лекции. Также в программе стратегическая сессия «Кадры решают всё», заседание областного совета по профориентации, встреча с молодыми педагогами – участниками областного конкурса «Моя карьера», круглые столы. В онлайн-формате в них примут участие молодые люди из Луганской народной республики. Участники смогут также воспользоваться интерактивной картой кадровой потребности, которая содержит информацию о востребованных в регионе профессиях и вакансиях работодателей.