02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

УАЗы подорожают из-за "неуправляемого" роста тарифов на доставку машин - СМИ

Ульяновский автозавод с 1 ноября ввел частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров – 50 тыс. руб., передают "Ведомости". На такой шаг УАЗ был вынужден пойти из-за "резкого и неуправляемого" роста тарифов на логистические услуги по доставке новых машин с завода по России во втором полугодии 2023 года.

По данным издания, сумма компенсации будет в итоге переложена на покупателей: хотя формально рекомендованная цена на "УАЗы" останется прежней, увеличение расходов будет учитываться в прайс-листах дилеров марки. Без надбавки машины можно будет заказать через сайт компании, но тогда забирать ее придется самостоятельно в Ульяновске, что не грозит расходами только жителям самого Ульяновска.

Теги: уаз, цены, инфляция


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