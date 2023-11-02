УАЗы подорожают из-за "неуправляемого" роста тарифов на доставку машин - СМИ

Ульяновский автозавод с 1 ноября ввел частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров – 50 тыс. руб., передают "Ведомости". На такой шаг УАЗ был вынужден пойти из-за "резкого и неуправляемого" роста тарифов на логистические услуги по доставке новых машин с завода по России во втором полугодии 2023 года.

По данным издания, сумма компенсации будет в итоге переложена на покупателей: хотя формально рекомендованная цена на "УАЗы" останется прежней, увеличение расходов будет учитываться в прайс-листах дилеров марки. Без надбавки машины можно будет заказать через сайт компании, но тогда забирать ее придется самостоятельно в Ульяновске, что не грозит расходами только жителям самого Ульяновска.