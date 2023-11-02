Экс-сотрудника ЧОПа, обвиняемого в сексуальном насилии над ребенком, отпустили из СИЗО

Бывшего сотрудника ЧОПа из Екатеринбурга Андрея Петухова выпустили из СИЗО. 33-летнего уральца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Согласно картотеке суда, апелляционная жалоба на продление ареста удовлетворена не была, постановление суда первой инстанции отменено. Вместо СИЗО, Петухову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В их числе: выход из дома в темное время суток, доступ к связи и интернету, контакт со свидетелями по делу и родственниками потерпевшей.

Напомним, последний раз перед пропажей девочку видели во дворе возле дома №36 по улице Латвийской. Полиция и волонтеры два дня искали несовершеннолетнюю, пока по наводке соседей не обнаружили ее в квартире Петухова в доме по улице Белоярской. На первый взгляд, к девочке не было применено какое-либо насилие. Правоохранителям обвиняемый заявил, что увидел ребенка одного вечером на улице, потому пустил переночевать. О ведущихся поисках не знал.