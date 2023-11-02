В Рязани застрелен начальник городского отдела судебных приставов

В Рязани убит начальник отдела службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. На место происшествия выезжал прокурор области и его заместитель.

Местное издание "Рязань. Вид сбоку" сообщает, что убийство произошло вечером 1 ноября на улице Сельских строителей. Уточняется, что Калужский был убит несколькими выстрелами в голову, возможно, в него стреляли из автомата. Также издание добавляет, что ранее убитый работал в полиции.