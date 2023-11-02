В Тюмени неизвестный устроил поджог на железной дороге между двумя аэропортами

Неизвестный совершил поджог на железной дороге между двумя аэропортами в Тюмени.

Поврежденное оборудование заметили недалеко от станции Утяшево, сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник.

По данным канала, электромеханик накануне вечером обнаружил три вскрытых релейных шкафа. У всех были отогнуты двери, внутри были следы возгорания, однако оборудование, скорее всего, быстро потухло само: часть была немного оплавлена. На работоспособность это никак не повлияло. Рядом нашли брошенные тряпки, пропитанные горючим.

В настоящий момент ведутся поиски поджигателя.