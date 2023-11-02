В Екатеринбурге больше месяца ищут мужчину и его мать с татуировками

В Екатеринбурге без вести пропали мужчина и его мать. Их не могут найти уже больше месяца.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 36-летний Евгений Минов. Его приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы с залысинами. Из особых примет у мужчины есть тату на правой руке "рукав", а на шее – татуировка в виде надписи.

Кроме него ищут его мать – 56-летнюю Ларису Минову. Приметы женщины: рост 165 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, черные волосы. Особые приметы: носит очки, есть татуировка на предплечье "череп", "паук с паутиной".

Оба пропали 1 октября этого года в Екатеринбурге. Всех, кому может быть что-либо известно об их местонахождении, просят звонить руководителю отряда "Прорыв" Наталии Лис по телефону: +7 (900) 044 02 20.