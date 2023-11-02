На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск ограничено движение из-за ДТП с большегрузом

В Тюменской области на 370 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе произошло ДТП с участием большегруза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло вчера вечером. Большегруз "МАЗ" съехал в кювет. 61-летний водитель получил травмы.

Движение транспорта в сторону Тюмени ограничено. В настоящее время фуру с помощью большегрузной техники достают из кювета. Наряд ДПС перекрывает движение и обеспечивает безопасность.