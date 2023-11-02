02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит, почему в Екатеринбурге из автобуса высадили 10-летнюю девочку

В Екатеринбурге ребенка силой высадили из общественного транспорта. Инцидент произошел накануне с 10-летней девочкой в автобусе по маршруту №59. Историей заинтересовалась прокуратура.

Напомним, что девочка не смогла оплатить проезд - валидатор не считывал карту. При этом, стоит отметить, что с мая 2021 года перевозчикам и контролерам запрещено выгонять из транспорта детей, не достигших 16 лет, даже в случае неоплаты проезда. Соответствующие изменения были внесены 20 апреля 2021 года ФЗ № 98-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

"В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании–перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры..

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Екатеринбург, автобус, ребенок, оплата, прокуратура


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