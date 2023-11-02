Минобороны: Шесть украинских беспилотников уничтожены ПВО в районе Крыма

Пять украинских БПЛА самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Крымом, один - над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.

Как говорится в телеграмм-канале ведомства,"попытка киевского режима совершить террористическую атаку" была пресечена утром 2 ноября.

31 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили над Курской областью два беспилотных летательных аппарата Украины. Как сообщило Минобороны РФ, они были самолетного типа.