02 Ноября 2023
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Фото: instagram.com/rozhkovandrey_official/

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки

Дефицит квалифицированных специалистов на рынке труда привел к тому, что российские работодатели все охотнее нанимают сотрудников на частичную занятость.

Аналитики сервиса "Авито Работа" составили рейтинг самых высокооплачиваемых подработок осени 2023 года. Выяснилось, что особенно востребованы сейчас электрики. Работодатели существенно увеличили размеры предлагаемых заработных плат для специалистов в области работы с электричеством при частичной занятости — на 78%. Работая неполный рабочий день, электрики в среднем могут рассчитывать на оплату труда в 53 699 руб. в месяц. 

В топ-15 предложений с самым большим приростом зарплатных предложений также вошли диспетчеры, менеджеры по персоналу, работники кухни, администраторы ресторана, ремонтники, сантехники, слесари, мясники, маляры, кондитеры, массажисты, логопеды, бариста и архитекторы.

Теги: вакансии, подработка, зарплата


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