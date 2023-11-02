02 Ноября 2023
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Фото: Flickr / Earl Leatherberry

Американские военные уничтожили ракету Minuteman III во время испытаний из-за "аномалии"

Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за некой "аномалии", возникшей при испытательном пуске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВВС США. Для выяснения причин аварии создана комиссия из представителей профильных ведомств.

По сообщению издания Noozhawk округа Санта-Барбара в Калифорнии, где расположена база Ванденберг, наблюдатели, живущие вблизи нее, заметили странное изменение траектории полета ракеты после запуска.

Предыдущий пуск Minuteman III состоялся в начале сентября. Он также был осуществлен с базы Вандерберг американских Космических сил. Уточнялось, что запуск был успешным.

Пентагон сообщил, что американская администрация заранее предупредила Россию о намерении провести учебный пуск.

Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства "Минитмен". Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении США по состоянию на 2023 год. Ее ближайшим аналогом является советская легкая баллистическая ракета РС-12М в составе АПУ "Тополь". Ракеты подвергаются регулярной модернизации. По состоянию на 2022 год 400 единиц Minuteman III находится на вооружении ВВС США и ее модернизированные версии регулярно испытываются.

Теги: Minuteman III, испытания, аномалия


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