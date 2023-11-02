Екатеринбуржцу грозит колония за выброс соседской собаки с пятого этажа

Житель Екатеринбурга готовится ответить перед судом за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Мужчину могут отправить в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае этого года в коммунальной квартире на улице Старых Большевиков в уральской столице. Один из жильцов услышал из другой комнаты лай собаки по кличке Черныш, принадлежащей его соседке по коммуналке. Мужчина был пьян и ему это не понравилось.

Он взял животное и выбросил его в окно с пятого этажа. В результате несчастный пес погиб.

Уголовное дело убийцы собаки рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. По закону уральцу может грозить до трех лет лишения свободы.