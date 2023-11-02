Новогодние ели для Железнодорожного района обойдутся Екатеринбургу в 2 миллиона рублей

Для украшения Железнодорожного района к Новому году мэрия Екатеринбурга приобретет семь новогодних елей за 2 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Праздничные деревья будут установлены: на Пехотинцев, 11 (сквер), Строителей, 41 (Поселок Северка), Привокзальной, 32 (Поселок Шувакиш), переулок Школьный, 3 (поселок Палкино), Аллее проспекта Седова, Свердлова, 30 (Городской дом музыки) и Технической, 34. Самая высокая в 15 м. расположится на Аллее проспекта Седова, а самая маленькая от 3 м. - в Палкино. Остальные должны быть не менее 10 м. высотой и обязательно живые.

Помимо елей, район украсят светодиодными фигурами в форме снеговика, снежинки и поезда на Свердлова, 30, Технической, 54 и Мельковской, 7.

Заявки принимаются до 8 ноября включительно. С монтажом конструкций подрядчик должен закончить 20 декабря, а убрать новогодние украшения - с 1 по 7 февраля.