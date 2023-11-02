02 Ноября 2023
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Фото: Скриншот с видео/https://vk.com/moy.raduzhnyy

В Югре босоногий неадекватный мужчина разгромил отдел с алкоголем в магазине

В Радужном босоногий неадекватный мужчина с ножом устроил погром в магазине. Он разбил несколько бутылок с алкоголем и ранил ножом другого покупателя, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео задержания мужчины опубликовано в группе "Мой Радужный" социальной сети "ВКонтакте". Чтобы надеть на устроившего дебош мужчину наручники, потребовалось несколько сотрудников полиции. В кадр также попал пострадавший покупатель, он пытался ударить ногой своего обидчика и требовал вызвать "скорую", показывая свою окровавленную руку.

Мужчина под воздействием лекарств устроил дебош в магазине(2023)|Фото: Скриншот с видео/https://vk.com/moy.raduzhnyy

В комментариях под видео сестра задержанного сообщила, что мужчина не пьян и не под воздействием наркотиков. Причиной такого поведения якобы стал прием сильнодействующих лекарств.

По ее словам, у ее брата была сильная травма позвоночника и якобы лекарства имеют такой побочный эффект. Подобные приступы случались и раньше, но прежде в присутствии родственников, которые присматривали за ним, однако в этот раз он остался один.

Сейчас мужчина находится в больнице.

Теги: дебош, магазин, алкоголь, лекарства, Радужный


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