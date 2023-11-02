02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Совладельца "Альфа-Групп" Кузьмичева парижский суд отпустил под залог 8 миллионов евро

Совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева парижский суд отпустил под залог в размере 8 млн евро с запретом покидать Францию. Россиянин пробыл под арестом два дня. Национальная финансовая прокуратура ходатайствовала о задержании Кузьмичева с обвинением в отмывании денег, налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, пишет Le Monde. Издание называет Кузьмичева "близким другом Путина".

Утром в понедельник полиция провела обыски на вилле Кузьмичева в Сен-Тропе, а также в его особняке в Париже.

По данным издания, расследование в отношении совладельца "Альфа-Групп" началось во Франции еще в феврале 2023 года. Основанием стали данные предварительного расследования службы финансовой разведки Франции.

Миллиардер попал в санкционный список Евросоюза в марте прошлого года вместе с сооснователем "Альфа-Групп" Германом Ханом. В сентябре 2022 года Bloomberg сообщал, что Хан вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне. Он уехал из Великобритании после того, как передал свою долю в инвестиционной компании LetterOne другому акционеру, который не находится под ограничениями.

Теги: альфа-групп, алексей кузьмичев, франция, залог


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Ранее 31.10.2023 08:07 Мск СМИ: В Париже задержали совладельца "Альфа-Групп" Кузьмичева

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