02 Ноября 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель из ХМАО устроил аварию на трассе "Пермь – Екатеринбург": пострадала его беременная жена

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали водитель и его беременная жена.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария произошла 1 ноября на 202 км автодороги "Пермь – Екатеринбург". По предварительным данным, 35-летний водитель "Мерседес Бенц" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя грузовиками Хово". В результате шофера легковушки и его 34-летнюю беременную супругу доставили с травмами в Красноуфимскую районную больницу.

ДТП на 202 км автодороги Пермь - Екатеринбург(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, угрозы выкидыша у пострадавшей нет. Также в автомобиле находился семилетний сын пары, он не пострадал, так как ехал в детском удерживающем устройстве.

Выяснилось, что водитель "Мерседеса", житель Нижневартовска (ХМАО), только в течение года допустил более 230 нарушений ПДД, связанных с превышением скорости. Сейчас решается вопрос о привлечении автовладельца к административной ответственности.

ДТП на 202 км автодороги Пермь - Екатеринбург(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Теги: ДТП, водитель, грузовики, Мерседес


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