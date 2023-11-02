В России могут разрешить россиянам тратить маткапитал на лекарства для детей

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили на заключение кабмина РФ проект закона, который предлагает разрешить использовать средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг или покупку лекарств.

Если документ будет принят, то россияне, получившие сертификат, смогут полностью или частично потратить его на получение ребенком или детьми платных медуслуг или оплату лекарств по назначению врача. Как заявил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, любой родитель между удобством дома и здоровьем ребенка выберет здоровье.

Депутаты предлагают прописать в законе, что речь идет именно о медуслугах и лекарствах по назначению врача, "чтобы убрать все возможные злоупотребления и позволить тратить средства маткапитала на лечение вне рамок ОМС и на покупку дорогостоящих лекарств", сообщает ТАСС.

Тем временем, в России предлагают ввести "отцовский" капитал — за рождение или усыновление третьего ребенка.