СМИ: продажи мороженого с алкоголем просят ограничить

В России просят ограничить продажи мороженого с алкоголем.

Так, власти Амурской области считают, что его следует продавать только в заведениях общественного питания. Также необходимо установить запрет для приобретения такого десерта несовершеннолетними. В Росалкогольтабакконтроле уже поддержали данную инициативу.

Активные продажи мороженого с алкоголем до 6% начались в регионах в 2023 году. Крепость такого мороженого соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках: в пиве, сидре, пуаре, медовухе, алкогольных коктейлях, для которых действует ряд ограничений на продажу.

Так, их нельзя продавать в палатках, рядом с социально-значимыми объектами, а также несовершеннолетним. При этом точки для уличной торговли мороженым со спиртным имеют яркое оформление для привлечения внимания покупателей, в том числе детей, заявили амурские чиновники, которые направили соответствующее письмо в Министерство финансов РФ.

По их мнению, доступность такой продукции приведет к тому, что употребление крепких напитков станет для ребенка нормой и не вызовет к нему критического отношения, уверены в регионе. По информации других субъектов, на территориях которых уже работают такие палатки, алкогольное мороженое без проблем продается подросткам, что вызывает общественное недовольство.

Как считают в Росалкогольтабакконтроле, речь идет о мороженом, в которое добавили алкогольную продукцию. Следовательно, для него должны действовать классические ограничения для спиртного. Ведомство поддержало предложение амурских властей ограничить продажу такого мороженого, сообщают "Известия".