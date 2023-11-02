02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Общественная палата предложила выплачивать 1 млн рублей за "отцовский" капитал

В России предлагают ввести "отцовский" капитал — за рождение или усыновление третьего ребенка.

Как следует из доклада комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, в дополнение к маткапиталу необходимо выдавать 1 млн руб. Предложение будет направлено в кабмин. По словам экспертов, если не начать менять сложившуюся демографическую ситуацию в стране и не стимулировать рождаемость, до 2030 года РФ может потерять более 6 млн человек.

Из доклада следует, что совокупность негативных тенденций в рождаемости и замедление прогресса в снижении смертности привели к тому, что рост естественной убыли россиян в последние годы возобновился — число смертей превышает количество рождений, констатировали авторы документа, сообщают "Известия".

Напомним, ранее ввести такую меру поддержки предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, отцовский капитал должен способствовать подъему демографии. Отцы, будучи в официальном браке, смогут получать за первых трех детей по 500 тыс. руб. а начиная с четвертого – по 1 млн. При этом законодательство в отношении неплательщиков алиментов стоит ужесточить и обязать мужчин при разводе возвращать значительную часть капитала из собственного дохода.

Теги: отцовский капитал, дети, выплаты


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