02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Участникам спецоперации могут выплачивать 13-ую зарплату

В России участникам специальной военной операции предлагают выплатить 13-ую зарплату.

Речь идет о тех бойцах, которые находятся в зоне проведения СВО больше года, говорится в письме в адрес главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова. Депутат сослался на многочисленные обращения в его адрес.

"Вместе с мобилизованными на защиту Отечества встали добровольцы, они тоже самоотверженно исполняют свой долг в зоне СВО", — сказал парламентарий, указав на ряд вопросов, связанных с выплатой денежного содержания мобилизованным и добровольцам.

"В период военной службы они получают положенные им выплаты, но мы считаем, что по прошествии года с момента начала службы, им нужно предоставить дополнительную выплату", — отметил Миронов.

Это, по его словам, позволит поощрить россиян, которые с самых первых дней объявления о проведении частичной мобилизации проявили высокую сознательность, верность своему долгу, настоящий патриотизм, любовь к Родине, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий увольнять вдов участников СВО. Это своеобразная гарантия спокойствия для семьи в части трудовой стабильности.

Теги: спецоперация, зарплата


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