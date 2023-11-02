02 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Росстат закажет научную работу по изменению учета доходов и расходов россиян

Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2023–2024 года)".

Его стоимость составляет 11,9 млн руб. Срок выполнения работы - до ноября 2024 года. Ведомство задумывается о корректировке оценки финансового положения россиян. В сентябре прошлого года ведомство заказало работу, цель которой - разработать рекомендации по статистическому учету безналичных переводов, программ лояльности компаний, а также операций населения на фондовом рынке. Эта работа не была выполнена в соответствии с требованиями Росстата.

"Учитывая все написанное выше, цели и задачи НИР остались прежними — совершенствование методологии и методики учета денежных доходов. Одновременно больше внимания уделено вопросам взаимосвязи гармонизации используемых методик с порядком учета доходов, определяемого глобальными рамками системы национальных счетов (СНС)", — указал Росстат.

Как заявил директор центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев, статистика доходов населения — политически чувствительный вопрос, и это влияет на решения, которые принимаются в части методологии. По его словам, любое изменение методологии влечет за собой проблемы в сопоставимости данных на длинном горизонте и, как следствие, снижает ценность наблюдений, сообщает РБК.

Теги: Росстат, доходы, расходы, россияне


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