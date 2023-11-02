02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Российские банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой

ВТБ и "Московский кредитный банк", предлагают клиентам депозиты, доходность которых привязана к динамике ключевой ставки Центробанка России.

Речь идет не о социальных вкладах для граждан с низкими доходами. Новый банковский продукт предлагается пока только для ограниченного круга состоятельных клиентов сегмента Private. Сумма вклада, который ВТБ предлагает открыть VIP-клиентам, стартует от 50 млн руб., а диапазон ставок в зависимости от срока и размера составляет от "ключевая минус 0,5 п. п." до "ключевая минус 1 п. п.". Таким образом, доходность достигает 14–14,5%.

"Московский кредитный банк" предлагает подобные условия: сумма вклада – от 100 млн руб., ставка определяется по формуле "ключевая минус 0,5 п. п. ".

Такие продукты появляются в линейках банков в период высокой ключевой ставки, сообщают "Ведомости".

Напомним, российские власти рассчитывают за три года получить 312 млрд руб. с налога на проценты по банковским депозитам граждан.

Теги: банки, депозиты


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