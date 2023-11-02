02 Ноября 2023
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Фото: ДМИТРИЙ ПЛЕНКИН www.itogi.ru

СМИ: автоконцерны РФ столкнулись с резким ростом цен на доставку машин

Производители автомобилей в России обратились в Министерство промышленности и торговли, а  также в Министерство транспорта с просьбой помочь разрешить проблему существенного роста стоимости доставки машин с заводов в дилерские центры.

Как заявил собеседник РИА "Новости", с середины этого года на отечественном автомобильном рынке отмечается острый кризис, связанный с вывозом и перевозкой продукции производителей легковых автомобилей. Это связано с сокращением в 2022 году парка автовозов, невозможностью работы для иностранных перевозчиков, дефицитом водителей, а также резко возросшим объемом параллельного импорта автомобилей.

Отмечается, что сегмент перевозок готовых автомобилей никак специально не регулируется государством, возможности повлиять на ситуацию у органов власти крайне ограничены. Тем временем, тарифы на доставку автомобилей в автоцентры выросли более чем в два раза.

Теги: автомобили, автопром


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