02 Ноября 2023
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Фото: Администрация республики Дагестан

Меликов ответил на слова Нурмагомедова о прощении участников беспорядков

Глава Дагестана отреагировал на слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков.

Сергей Меликов заявил, что злоумышленники равны перед законом, а те, кто устраивал погромы в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность. При этом глава республики отметил, что уважает спортсмена, "лично с ним знаком и приветствую его обращение".

Меликов указал, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых трое сотрудников полиции попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах, сообщает ТАСС.

Ранее Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать штурмовавших аэропорт Махачкалы. Он сделал репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром.

Теги: Меликов, Нурмагомедов, беспорядки, Махачкала


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Ранее 02.11.2023 00:06 Мск В Дагестане чиновник уволен за участие в беспорядках в аэропорту
Ранее 01.11.2023 15:56 Мск Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать участников погромов в Махачкале

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