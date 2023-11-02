Меликов ответил на слова Нурмагомедова о прощении участников беспорядков

Глава Дагестана отреагировал на слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова о прощении участников беспорядков.

Сергей Меликов заявил, что злоумышленники равны перед законом, а те, кто устраивал погромы в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность. При этом глава республики отметил, что уважает спортсмена, "лично с ним знаком и приветствую его обращение".

Меликов указал, что перед законом ответят те участники беспорядков, из-за которых трое сотрудников полиции попали в больницу, а также те, кто распространял ложную информацию и участвовал в погромах, сообщает ТАСС.

Ранее Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать штурмовавших аэропорт Махачкалы. Он сделал репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром.