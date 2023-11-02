02 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: t.me/AATrubetskoy

Росстат: замедляется рост цен на яйца, свинину и мясо кур

В России рост цен на яйца, свинину и мясо кур с 24 по 30 октября продолжил замедляться.

Как сообщает Росстата, за неделю свинина подорожала на 0,38%, мясо кур – на 0,43%. Куриные яйца стали дороже на 2,26%.

С начала года по 30 октября свинина подорожала на 12,39%, мясо кур – на 29,02%, яйца – на 18,5%. Подсолнечное масло стало дороже на 0,24%, с начала года по 30 октября оно подешевело на 1,58%. Цена на сахар снизилась на 0,17%, подорожав при этом с начала года на 17,57%. Мороженая неразделанная рыба стала дороже на 0,25%, а с начала года - на 6,58%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на помидоры – 6,7%, огурцы – 1,6%, свеклу столовую – 0,5%. В то же время, как отмечает ведомство, цены на капусту белокочанную и картофель снизились на 0,9%, морковь – на 0,8%, яблоки – на 0,3%, бананы – на 0,2%, лук репчатый – на 0,1%.

Теги: Росстат, инфляция, продукты


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