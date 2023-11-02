В Дагестане чиновник уволен за участие в беспорядках в аэропорту

В Дагестане чиновник, который принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, уволен, сообщил глава региона Сергея Меликова.

По его словам, речь идет о начальнике отдела администрации одного из городов по фамилии Батырханов. Он уже уволен из администрации города.

Меликов отметил, что лично будет следить, чтобы мужчина никогда больше не имел отношения к органам власти, сообщает "РЕН ТВ".

Тем временем, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать штурмовавших аэропорт Махачкалы. Он сделал репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром.