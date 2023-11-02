02 Ноября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

В Дагестане чиновник уволен за участие в беспорядках в аэропорту

В Дагестане чиновник, который принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, уволен, сообщил глава региона Сергея Меликова.

По его словам, речь идет о начальнике отдела администрации одного из городов по фамилии Батырханов. Он уже уволен из администрации города.

Меликов отметил, что лично будет следить, чтобы мужчина никогда больше не имел отношения к органам власти, сообщает "РЕН ТВ".

Тем временем, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать штурмовавших аэропорт Махачкалы. Он сделал репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром.

Теги: Дагестан, беспорядки, авиация


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Развитие сюжета:

Ранее 02.11.2023 01:00 Мск Меликов ответил на слова Нурмагомедова о прощении участников беспорядков

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Ранее 01.11.2023 15:56 Мск Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать участников погромов в Махачкале

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