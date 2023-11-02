02 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Экс-фигурант дела о пытках в ИК-1 Ярославля получит компенсацию от властей

Областной суд Ярославля назначил компенсацию морального вреда в 2 млн руб. бывшему заместителю начальника колонии №1 Ярославля Игиту Михайлову, фигуранту дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ИК-1.

"Судебная коллегия определила взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ в пользу Игита Михайлова компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

Заволжский районный суд Ярославля 19 ноября 2020 года оправдал бывшего врио начальника местной ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу об избиении Макарова. 11 фигурантов дела - бывшие сотрудники ФСИН - получили реальные сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Шестеро фигурантов были освобождены в зале суда, им зачтен срок нахождения в СИЗО.

В 2019 году Михайлову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, он подвергался уголовному преследованию на протяжении года и девяти месяцев. Все это время находился под домашним арестом. Уголовное преследование в отношении Михайлова было прекращено по реабилитирующему основанию.

Михайлов обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в размере 15 млн руб. Дзержинский районный суд Ярославля назначил Михайлову компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн руб., а также компенсацию расходов по оплате услуг представителя в размере 20 тыс. руб. Прокуратура Ярославской области обжаловала это решение.

Ранее было опубликовано восьмое и девятое видео избиений заключенных сотрудниками ИК-1, после которых один из потерпевших, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, скончался 9 мая 2017 года. Записи журналистам предоставил правозащитный фонд "Общественный вердикт", внесенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Теги: пытки, Ярославль, ИК-1


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