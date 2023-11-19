В Польше автобус с украинцами ехал к погранпункту и улетел в кювет, погибли трое

В польском селе Верешин автобус с десятью гражданами Украины врезался в дерево. Погибли две женщины и шестилетний ребенок.

Пассажиры автобуса направлялись к пункту пропуска "Угринов" --"Долгобичув" на польско-украинской границе, пишет "Ъ". Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. Автобус выехал на "встречку", затем вылетел в кювет и врезался в дерево.

По предварительным данным, водитель был трезв, но, вероятно, уснул.