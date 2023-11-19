Кадыров пообещал миллион за лучший социальный ролик о бойцах СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучший социальный видеоролик о воинах, принимающих участие в специальной военной операции (СВО).

"Участие в конкурсе может принять любой желающий. Победитель получит 1 млн руб. За второе и третье места также предусмотрены ценные призы", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

Работы следует присылать до конца года в WhatsApp или Telegram по номеру +7-928-893-85-82.

Напомним, в августе Кадыров сообщил о тои, что армия России сменила тактику ведения боев в ходе проведения спецоперации на Украине. По его словам, если в начале СВО "стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная".

"Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя", — написал глава республики в своем telegram-канале.