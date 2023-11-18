Постельное белье в России подорожало на 20%

Постельное белье в России подорожало в среднем на 20% из-за цен на хлопок и дефицита тканей. Импортное белье тоже дорожает, например, турецкое – из-за проблем с логистикой и девальвации рубля, пишет Shot.

Дорожают все составляющие производства: импортное оборудование, пряжа, красители, химия, используемая при отделке.

Еще одна проблема – нехватка дизайнеров по ткани, производители стоят в очереди на заказ собственных принтов.

Издание посчитало, что сейчас комплект-"полуторка" из бязи и сатина в среднем стоит 2 тыс. руб. против 1,7 тыс. в прошлом году. Значительно дороже стали наборы на двуспальные кровати: в среднем 3,5 тыс. против 2,8 тыс. руб. в прошлом году.