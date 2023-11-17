Специализированный пожарный автомобиль, закупленный на средства областной казны, передали Владимирскому лесхозу

17 ноября у здания Министерства лесного хозяйства Владимирской области состоялась торжественная передача Владимирскому лесхозу пожарного насосно-рукавного автомобиля на базе «Урала», приобретенного по решению Губернатора Александра Авдеева. Из областного бюджета на его приобретение было выделено 17,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Автомобиль имеет неограниченные возможности. Может использоваться для доставки личного состава и оборудования к месту пожара в условиях труднопроходимой местности, забора воды из открытых источников, подачи воды на расстояние до 1,5 км, оперативной прокладки рукавных линий со скоростью до 40 км/ч.

В торжественной обстановке заместитель Губернатора Александр Максимов вручил ключи от нового пожарного автомобиля генеральному директору государственного автономного учреждения «Владимирский лесхоз» Виктору Тарлакову. Отметил, что не время останавливаться на достигнутых успехах, а приобретённый автомобиль позволит ещё улучшить наши показатели в тушении лесных пожаров.

Также вице-губернатор поздравил работников лесного хозяйства с успешным завершением пожароопасного сезона и вручил наиболее отличившимся сотрудникам почётные грамоты и благодарности за активное и плодотворное участие в своевременной ликвидации пожаров в лесном фонде региона. Министр лесного хозяйства Евгений Малышев и начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин наградили ещё ряд работников лесного хозяйства.