Специализированный пожарный автомобиль, закупленный на средства областной казны, передали Владимирскому лесхозу

17 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Специализированный пожарный автомобиль, закупленный на средства областной казны, передали Владимирскому лесхозу

17 ноября у здания Министерства лесного хозяйства Владимирской области состоялась торжественная передача Владимирскому лесхозу пожарного насосно-рукавного автомобиля на базе «Урала», приобретенного по решению Губернатора Александра Авдеева. Из областного бюджета на его приобретение было выделено 17,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

пожарный автомобиль(2023)|Фото: avo.ru

Автомобиль имеет неограниченные возможности. Может использоваться для доставки личного состава и оборудования к месту пожара в условиях труднопроходимой местности, забора воды из открытых источников, подачи воды на расстояние до 1,5 км, оперативной прокладки рукавных линий со скоростью до 40 км/ч.

чиновники(2023)|Фото:avo.ru

В торжественной обстановке заместитель Губернатора Александр Максимов вручил ключи от нового пожарного автомобиля генеральному директору государственного автономного учреждения «Владимирский лесхоз» Виктору Тарлакову. Отметил, что не время останавливаться на достигнутых успехах, а приобретённый автомобиль позволит ещё улучшить наши показатели в тушении лесных пожаров.

пожарный автомобиль(2023)|Фото: avo.ru

Также вице-губернатор поздравил работников лесного хозяйства с успешным завершением пожароопасного сезона и вручил наиболее отличившимся сотрудникам почётные грамоты и благодарности за активное и плодотворное участие в своевременной ликвидации пожаров в лесном фонде региона. Министр лесного хозяйства Евгений Малышев и начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин наградили ещё ряд работников лесного хозяйства.

Теги: владимирский лесхоз, пожарный автомобиль, александр авдеев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}