В Верхней Пышме вспыхнули две иномарки

В пятницу на Среднем Урале вспыхнули два автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре на улице Уральских Рабочих в Верхней Пышме. На площади в два квадратных метра огнем были повреждены моторный отсек, панель приборов, салон и лакокрасочное покрытие автомобиля Peugeot 408. Также пострадали задний бампер и крышка багажника еще одной иномарки – Volkswagen Polo.

В тушении были задействованы две единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар был потушен в течение двух минут.

Причина возгорания машин сейчас устанавливается.