Онищенко – о россиянах с ОРВИ: "Кто-то не успел пальто купить, а у кого и не на что купить"

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил, почему россияне чаще простужаются и подхватывают ОРВИ в холодный период года. Кроме всего прочего, он отметил, что кому-то не на что купить зимнее пальто, и такие малообеспеченные люди продолжают ходить в холодной демисезонной одежде.

"Во-первых, [в осенне-зимний период] низкие температуры, низкая инсоляция, мало ультрафиолета. Холодный период способствует тому, что мы, особенно дети, молодежь, кто не успел модное пальто купить, а у кого и нет на что купить – продолжают ходить в демисезонном, переохлаждаются, простужаются и это, безусловно, снижает иммунитет", - сказал Онищенко на пресс-конференции.