Пошлина за биометрический загранпаспорт с 2024 года составит 6 тысяч рублей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, по которому с 2024 года увеличивается госпошлина за выдачу загранпаспорта и миграционных документов для иностранцев.

Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (биометрического, с электронным носителем информации вырастет с 5 тыс. руб. до 6 тыс. руб., для детей до 14 лет – до 3 тыс. руб.

Биометрический загранпаспорт выдается на 10 лет, загранпаспорт старого образца – на пять лет.