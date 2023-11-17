Делегация Владимирской области изучает белорусский опыт и делится своими практиками в развитии коммунального хозяйства

По поручению Губернатора Александра Авдеева представители Правительства Владимирской области и крупнейших городов региона совершили рабочую поездку в Республику Беларусь. В состав официальной делегации во главе с министром жилищно-коммунального хозяйства Еленой Семёновой вошли глава города Коврова Елена Фомина и заместитель главы администрации города Владимира Глеб Серёгин. Ключевые цели визита – обмен опытом в вопросах организации благоустройства городских территорий, обращения с отходами, обслуживания коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Владимирская делегация посетила Минск и Брест – город-побратим Коврова. Представители региона провели рабочую встречу с заместителем министра экономики Республики Беларусь Алесей Абраменко и коллегами из республиканского Министерства ЖКХ. Кроме того, владимирцы ознакомились с работой ряда предприятий, занимающихся обеспечением столичного благоустройства и озеленения.





Также состоялась встреча с заместителем генерального директора ОАО «Могилёвлифтмаш» Антоном Бельским. Напомним, с этим предприятием было заключено соглашение о сотрудничестве во время майского визита Губернатора Александра Авдеева в Республику Беларусь. В настоящее время развитие деловых отношений с компанией планируется в части замены во Владимирской области лифтового оборудования, срок эксплуатации которого закончится в 2025 году.

В Бресте делегаты от 33-го региона провели деловую встречу с председателем городского исполнительного комитета Сергеем Лободинским, посетили Брестский мусороперерабатывающий завод, осмотрели объекты городского благоустройства.

«Республика Беларусь является одним из ключевых партнёров Владимирской области по многим направлениям. В ходе поездки мы определили моменты, которые хотели бы в дальнейшем использовать в нашей работе. Например, очень интересен успешный опыт белорусских коллег в вертикальном озеленении улиц. Мы, в свою очередь, поделились наработками в сфере организации коммунальной инфраструктуры. В частности, коллег заинтересовал механизм энергосервисного контракта», – рассказала руководитель делегации Елена Семёнова.