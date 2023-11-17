Из "Совета неравнодушных" Екатеринбурга исключили экс-директора МИЕ, переехавшего в Великобританию

Из состава "Совета неравнодушных" граждан Екатеринбурга исключили бывшего директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского и журналиста Дмитрия Колезева*.

Как передают "Вечерние ведомости", соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга и председатель совета Алексей Орлов. Причиной стало то, что исключенные уже более года не принимают участие в заседаниях. На данный момент в совете числится 43 участника, среди которых представители горадминистрации, депутаты, общественники и руководители местных СМИ.

Напомним, что Каменский еще в октябре прошлого года оформил увольнение из МИЕ по собственному желанию, после чего вместе с семьей уехал из страны. Накануне он опубликовал пост, в котором сообщил, что на ближайшие лет 10 решил обосноваться в Великобритании. Колезев* также покинул страну.

* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов