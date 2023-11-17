Песков: Уехавшим россиянам, собирающим деньги для ВСУ, будет невозможно вернуться

Уехавшим россиянам, которые собирают деньги для ВСУ и ругают Россию, будет невозможно вернуться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Представитель Кремля подчеркнул, что "Родина у всех одна", и она "всегда открыта для всех, кроме врагов". Он напомнил, что некоторые из уехавших сейчас за границей собирают деньги на Вооруженные силы Украины, а также выступают на различных мероприятиях "и ругают нашу страну". По мнению Пескова, этим людям будет невозможно вернуться в Россию.

"Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут", - цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, те, кто "разинул рот на свою страну, - им уже будет очень сложно объясниться перед людьми".

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверять по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию. Он также предложил обдумать вопрос, где их размещать, учитывая, что регионы не хотят принимать предателей.

Отметим, до этого Володин уже делал подобные предложения - он анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Идею счел реализуемой сенатор Андрей Клишас. Позже глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал заявления о необходимости введения ответственности для "различного рода "предателей"". Среди предложенных вариантов звучали лишение наград, почетных званий, собственности, гражданства РФ.