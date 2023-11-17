17 Ноября 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург – центр стратегического развития: он вновь принял форум "Города России"

Екатеринбург вновь подтвердил статус центра стратегического развития – он принял VII Общероссийский форум "Города России: новые рубежи". В этом году он впервые прошел под кураторством Министерства экономического развития Российской Федерации. Администрация столица Урала стала одним из организаторов форума.

Форум проходит в "Екатеринбург-Экспо". Темами обсуждения стали городское планирование, устойчивость экономики, учет на местах глобальных вызовов. Участники деловой программы обсудили агломерации и межмуниципальное сотрудничество, человеческий капитал, моногорода. Речь тут идет о расширении внешнеэкономических связей, сотрудничестве с азиатскими странами, раскрытии инвестиционного, научного и промышленного потенциала городов. В этом году в форуме участвуют руководители 15 регионов и 39 муниципалитетов страны. Мероприятие посетят 45 глав муниципалитетов Свердловской области. Ожидается, что всего участниками форума станут 5 тыс. человек.

форум "Города России"(2023)|Фото: Накануне.RU

Поучаствовал в "Городах России" и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он на нескольких площадках представил опыт развития столицы Урала и то, с чем город подошел к 300-летию. Например, на "Диалоге с главами" градоначальник заявил, что сильная сторона города – люди. 57% горожан находится в трудоспособном возрасте, еще 20% моложе такого возраста. Безработица в городе – 0,3%, на каждого безработного – 10 вакансий. Орлов сообщил, что по итогам двух последних переписей населения выяснилось, что население уральской столицы выросло на 200 тыс. человек.

"Это говорит о привлекательности нашего города", - сказал Орлов.

По его словам, несмотря на внешние вызовы, экономика стабилизировалась, ситуация улучшается. За январь-август 2023 г. в Екатеринбурге зафиксированы естественный прирост населения и снижение миграционного оттока.

Алексей Орлов на форуме "Города России 2030"(2022)|Фото: Накануне.RU

Главную стратегическую сессию своим выступлением открыл помощник президента России Игорь Левитин. По его словам, Екатеринбург стал площадкой, где не первый год обсуждают вопросы городского управления, стратегического развития агломераций, межмуниципального сотрудничества.

"У муниципалитетов есть большой опыт решения различных задач, и форум "Города России" – место для обмена им", - сказал Левитин.

Игорь Левитин, помощник Президента Российской Федерации(2023)|Фото: Накануне.RU

Выступая на этой сессии, Орлов высказался о том, каким он видит развитие Екатеринбурга и других городов. Муниципальная власть наиболее приближена к жителям. Он особо отметил, что на "Городах России" присутствует много мэров городов, что диалог с ними позволяет "планировать конкретные шаги в развитии городов".

"Несмотря на санкционное давление и последствия пандемии, экономика страны справилась, и не последнюю роль в этом сыграли города. Важно на основе технического перевооружения существующих и создании новых предприятий сформировать условия для развития экономики. Предстоит решить несколько важных задач, и первая – обеспечение кадрами", - сказал Орлов.

Алексей Орлов на форуме "Города России"(2023)|Фото: Накануне.RU

Форум "Города России" проводится с 2016 г. и является единственным в стране регулярным мероприятием, посвященным вопросам развития городов. За годы своего существования он по праву закрепил за собой статус федерального. В пленарных заседаниях и панельных дискуссиях по приглашению администрации Екатеринбурга ежегодно участвуют руководители российских городов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, науки, общественности, эксперты в области городского планирования.

Теги: "Города России", форум, Алексей Орлов


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