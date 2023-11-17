У поликлиники в Каменске-Уральском нашли мертвеца

На парковке поликлиники в Каменске-Уральском было обнаружено тело мужчины. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в СКР по Свердловской области.

На данный момент городским следственным отделом проводится процессуальная проверка. В ГУ МВД области добавили, что криминала в ситуации пока не усматривается.

Очевидцы обсуждают в сообществе "Подслушано Каменск-Уральский", что мужчина ездил в медучреждение, чтобы забрать личные документы. После выхода из поликлиники, он прошел на парковку и сел в собственный автомобиль, где впоследствии нашли его тело.