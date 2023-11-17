17 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" признан одним из лидеров по продажам жилья в Екатеринбурге

В Екатеринбурге назвали застройщиков – лидеров по продажам жилья. Одним из них стал "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, объем жилья, реализованного в столице Урала за третий квартал 2023 года, превысил 500 тысяч квадратных метров. По данным сервиса цифровой аналитики "Объектив.РФ", количество сделок по приобретению строящегося жилья превысило 11 тысяч. "Атомстройкомплекс" оказался в лидерах рынка, застройщик вышел на второе место по объемам проданного жилья.

Накануне Фонд развития механизмов гражданского контроля (РМГК) вручил компании золотой знак "Надежный Застройщик России". Награда является одной из наиболее авторитетных в сфере жилищного строительства РФ и подтверждает строгое соблюдение застройщиком прав и интересов участников долевого строительства.

проект жилого комплекса "Северный Химмаш" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы ориентируемся на комплексное развитие территорий, возводим не просто дома, но также школы, садики, дороги; развиваем внутреннюю инфраструктуру жилых кварталов, оснащаем свои проекты передовыми инженерными решениями, осуществляем контроль качества эксплуатации управляющими компаниями введенных нами домов. Изучаем жизнь наших проектов после ввода, непрерывно собираем и анализируем обратную связь жителей – это помогает создавать действительно востребованные, конкурентоспособные проекты. Именно качественные, отвечающие запросам покупателей продукты остаются успешными всегда, в том числе в условиях удорожания ипотечных ставок", - рассказал коммерческий директор компании "Атомстройкомплекс" Данил Кузнецов.

В качестве альтернативы ипотеке застройщик предлагает на ряд домов рассрочку до окончания строительства при внесении первоначального взноса от 20%. А также развивает партнерские проекты с банками: примером такого сотрудничества является проект "Ипотечная суббота" со Сбербанком, в рамках которого действуют особые условия для приобретения квартир в проекте "Северный Химмаш" различной планировки – от функциональных студий до просторных трехкомнатных квартир. В соответствии с долгосрочной стратегией развития компания продолжает расширять объем предложений. В ближайших планах девелопера – анонсировать ряд новых проектов в столице Урала.

Теги: Атомстройкомплекс, жилье, продажи, Екатеринбург


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