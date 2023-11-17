17 Ноября 2023
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Фото: Россети Урал

"Россети Урал" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду по графику

Уральские энергетики завершили подготовку к осенне-зимнему периоду в соответствии с графиками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал", в рамках подготовки к зимним нагрузкам отремонтированы 24 силовых трансформатора 110 кВ и выше, 3,2 тысячи коммутационных аппаратов 6 кВ и выше, расчищено более 10,6 тысяч гектаров трасс линий электропередачи и отремонтировано более 1,3 тысяч км воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше. Общий объем финансирования программы эксплуатации и ремонтов "Россети Урал" составил 6,5 млрд рублей, что больше на 1,4 млрд рублей по сравнению с программой 2022 года.

Сформировано 845 бригад для проведения аварийно-восстановительных работ, готовы к работе более 5 тысяч сотрудников, 1842 единицы спецтехники, 127 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 14 МВт.

Также специалисты "Россети Урал" завершают реализацию нескольких крупных инвестиционных проектов, которые обеспечивают надежную работу распределительной сети. В первую очередь речь идет о завершении важных этапов реконструкции крупных центров питания в Свердловской области - подстанций 110 кВ "Шпагатная", "Свобода" и "Свердловская", "Пышма". Также энергетики провели реконструкцию воздушной линии электропередачи 110 кВ "Яйва – Соликамск" в Пермском крае, выполнили техническое перевооружение отпайки на подстанцию 110 кВ "Октябрьская" от воздушной линии 110 кВ "Исаково – Коркино I цепь" в Челябинской области. В Челябинской области компания реализует первый этап реконструкцию подстанции 110 кВ "Кременкуль". Данные инвестиционные проекты позволят обеспечить надежным электроснабжением развивающуюся жилищную и социальную инфраструктуру регионов присутствия "Россети Урал" и пригородов Екатеринбурга, Перми и Челябинска.

Объем финансирования ремонтной программы по всем сетям "Россетей" составил более 91 млрд рублей, что на 5 млрд рублей превышает уровень 2022 года. В физическом выражении показатели также выросли по ключевым позициям. Об этом Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин доложил на Всероссийском совещании, которое провел Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Основная задача выполнена: компании Группы "Россети" реализовали в срок все мероприятия к осенне-зимнему периоду. Проведены ремонтные работы, подготовлен персонал, сформированы аварийные запасы. На особом контроле остается ситуация в новых субъектах РФ, где с 2023 года "Россети" приступили к эксплуатации объектов магистрального сетевого комплекса", – отметил Андрей Рюмин.

В целом по стране энергетики Группы отремонтировали 14,4 тыс. силовых трансформаторов 110 кВ и выше, 78,3 тыс. коммутационных аппаратов 6 кВ и выше, расчистили более 165 тыс. гектаров трасс линий электропередачи.

Сформировано порядка 10 тыс. бригад для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах – 49 тыс. специалистов и почти 24 тыс. единиц спецтехники. Подготовлено 6,9 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью около 600 МВт.

В ходе совещания рассматривались также другие актуальные вопросы функционирования сетевого комплекса, в частности, касающиеся реализации инвестиционной программы. Андрей Рюмин отметил, что до конца года "Россети" планируют крупные пуски, связанные с развитием Восточного полигона железных дорог, электроснабжением промышленных производств, включая Ковыктинское и Чаяндинское газовые месторождения. Кроме того, завершится реконструкция центров питания в Москве, Санкт-Петербурге, Сочинском энергоузле и др.

Теги: Россети Урал, осенне-зимний период, подготовка, график


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