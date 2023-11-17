В России дипломы об образовании станут электронными

В 2024 году в России пройдет эксперимент по оцифровке документов о получении образования или квалификации.

Цифровые дипломы и аттестаты сформируют несколько сотен университетов, колледжей и школ. Их внесут в единый реестр. В настоящее время Рособрнадзор ведет проработку дорожной карты и на 2024-2027 годы, когда реестровая система документов об образовании будет внедряться не в экспериментальном, а обязательном режиме. Сейчас идет период общественного обсуждения документа, который продлится до 27 ноября.

Пилотный проект по формированию электронных документов об образовании и квалификации начался еще в 2021 году и уже коснулся школьных аттестатов и дипломов о высшем образовании, сейчас к нему добавляют дипломы о среднем профессиональном образовании.

Как сообщил руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин, единый реестр документов уже существует, это федеральная информационная система "Федеральный реестр документов об образовании". В него вносятся дипломы вузов, школьные аттестаты, свидетельства о повышении квалификации и многие другие документы об образовании.

Ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана Иван Сидельников говорит, что основные проблемы этого реестра — низкое качество внесенных сведений.

Экс-глава Рособрнадзора, академик Российской академии образования Виктор Болотов заявил, что создание единого цифрового реестра документов об образовании в первую очередь решит проблему с признанием документов выпускников школ, поступающих в университеты в другом городе.

Сенатор Людмила Скаковская отмечает, что единый реестр цифровых документов позволит упростить доступ к документам об образовании самим гражданам, которые смогут использовать их дистанционно при трудоустройстве, при поступлении в вуз, сообщают "Известия".