17 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Иностранцы подали 20 заявок на "золотые визы" России

Иностранные граждане подали более 20 заявок на получение "золотых виз" в России.

Таковы данные Минэка. В рамках запущенной в 2023 году программы еще ни один документ не выдан. Инвесторы из США, Китая, Германии, Алжира готовы вложить в российскую экономику как минимум 1,2 млрд руб., что, однако, не дотягивает до официальных прогнозов — 12 млрд в текущем году.

По словам экспертов, иностранцев интересовать агропромышленность, логистика и машиностроение. По опыту подобные программы начинают стремительно развиваться спустя несколько лет после запуска.

Как заявил министр экономического развития Дмитрий Вольвач, 1,2 млрд руб. - начальная сумма, так как в обращениях указывается минимальный размер инвестиций, необходимый для получения ВНЖ. По его словам, Минэк уже рассмотрел большинство заявлений и направил положительные заключения в МВД.

Механизм планируется модернизировать и развивать. В Минэке подчеркнули: по мере поступления предложений со стороны бизнеса ведомство будет выходить с инициативами о совершенствовании программы в правительство, сообщают "Известия".

Ранее в министерстве не сообщили, сколько человек подали заявления на оформление вида на жительство по этой программе, а также о том, выданы ли уже такие документы.

Теги: иностранцы, инвестиции, золотые визы


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Ранее 26.04.2023 03:03 Мск Минэк: граждан СНГ, КНР и США заинтересовали "золотые визы" РФ
Ранее 09.01.2023 02:00 Мск Правительство РФ утвердило правила выдачи ВНЖ в обмен на инвестиции

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