16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ушел из жизни бывший тренер "Урала" и "Уралмаша" Корней Шперлинг

На 77-м году жизни скончался бывший тренер "Урала" и "Уралмаша" Корней Шперлинг. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Урал".

О причинах смерти в футбольном клубе не сообщают, однако отмечают, что в последнее время экс-наставник тяжело болел

Корнея Андреевича помнят за достижения команды "Балтика" из Калининграда, однако в Свердловской области его запомнят как тренера ФК "Уралмаш" (80-90-е годы), а также как помощника наставника "Урала" середины нулевых Владимира Калашникова.

"Корнея Шперлинга отличали глубокий аналитический ум, энергия и человеческая порядочность, говорят те, кому довелось с ним работать. Корней Шперлинг навсегда вписал свое имя в историю нашего клуба. Благодарим за работу на благо уральского футбола. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким замечательного тренера", - говорится в сообщении ФК "Урал".

Накануне.RU приносит искренние соболезнования близким и родным Корнея Андреевича Шперлинга.

Теги: тренер, ФК Урал, ФК Уралмаш, Корней Шперлинг


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