МГИМО: Замдекана журфака Кобаладзе уволился по собственному желанию

Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, пригласивший на лекцию телеведущего Ивана Урганта, уволился по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Там уточнили, что профессор не работает в МГИМО с 14 ноября. Сам Кобаладзе не стал комментировать информацию об увольнении.

Ранее студенты учебного заведения сообщили, что преподавателя уволили из вуза после приглашения Урганта на лекцию. Они собираются писать коллективное письмо с просьбой вернуть Кобаладзе.

Как сообщало RT, руководство вуза "было шокировано" решением преподавателя пригласить телеведущего в вуз.

Напомним, Иван Ургант высказывался против спецоперации. Представители российской элиты просили признать его иностранным агентом. В Госдуме призвали проверить высказывания шоумена.