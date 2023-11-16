16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В школе Екатеринбурга семеро учеников заболели ОКИ, один госпитализирован

В одной из школ Екатеринбурга произошла вспышка острой кишечной инфекции. В ситуации уже разбирается Роспотребнадзор.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, ОКИ заболели семеро учеников екатеринбургской школы №181. По данным Роспотребнадзора, один ребенок госпитализирован, а остальные сейчас проходят амбулаторное лечение.

"Все дети обследованы. Возбудитель инфекции устанавливается", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в помещениях школы, пищеблока и в обеденных залах проведена дезинфекция. С сегодняшнего дня, 16 ноября, работа пищеблока приостановлена. Учебный процесс будет организован без питания. Эпидрасследование продолжается, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело после массы нарушений, выявленных в сфере общепита Екатеринбурга.

Теги: школа, ОКИ, Роспотребнадзор, расследование, Екатеринбург


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