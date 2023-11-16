В Минэке рассказали, что важно для развития агломераций

Представитель Минэкономразвития на форуме "Города России" в Екатеринбурге рассказал об особенностях формирования агломераций. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, тренды в развитии агломераций не поменялись.

Самое важное – снятие инфраструктурных ограничений. Надо понимать, зачем это делать. Всегда надо помогать инвесторам реализовать проекты и под это снимать инфраструктурные ограничения.

Вахруков высоко оценил организацию форума "Города России", который впервые проходит под эгидой Минэкономразвития.

"Впечатления – только положительные, несмотря на то, что много сил потрачено на содержание форума, наполнение его участниками. Все задуманное вместе с властями Екатеринбурга и Свердловской области получилось. Думаю, кураторство войдет в хорошую традицию", - сказал Накануне.RU Вахруков.