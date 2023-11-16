16 Ноября 2023
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Фото: avo.ru

100 лет заботы о детях - у Карабановского детского дома вековой юбилей

Накануне в ДК «Юбилейный» города Александров торжественно отметили 100-летие Карабановского детского дома. Поздравить работников и ветеранов, воспитанников и выпускников учреждения пришли представители Министерства образования и молодёжной политики Владимирской области и администрации Александровского района, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Карабановский детский дом был открыт в 1923 году при фабрике имени III Интернационала. За годы своего развития он стал современным учреждением с развитой материально-технической базой и творческим коллективом.

сцена(2023)|Фото: avo.ru

Сегодня основную часть воспитанников детского дома составляют подростки, для которых созданы семейные условия проживания, найден подход к сердцу и разуму каждого из них. Сейчас здесь воспитываются 28 детей. На базе детского дома созданы и успешно работают службы сопровождения замещающих семей и постинтернатного сопровождения, Школа подготовки приёмных родителей, социальная гостиная «Маленькая мама». На сопровождении специалистов находится 21 замещающая семья, в которой воспитывается 31 ребёнок, а также 30 выпускников детского дома. 

В учреждении с вековой историей работают 55 сотрудников, в том числе 15 педагогов, все имеют специальное образование. Директором организации с 2020 года является Валентина Евдокименко. Главным достижением коллектива Карабановского детского дома является созданная атмосфера настоящей большой семьи.

сцена(2023)|Фото: avo.ru

«Многие ребята из этого детского дома стали выпускниками и студентами престижных колледжей и вузов, высококвалифицированными рабочими, предпринимателями, педагогами, продолжившими дело своих наставников. Выражаю огромную благодарность и признательность ветеранам учреждения и всему коллективу детского дома за труд, любовь и преданность делу», – отметила министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.

Теги: детский дом,


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