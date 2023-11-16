Стоимость новостроек за три года выросла на 90% - Набиуллина

Стоимость новостроек за три года выросла на 90%, цены на жилье растут значительно быстрее, чем доходы россиян, сказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она добавила, что разрыв в средней стоимости новостроек и вторичного жилья в среднем составляет уже 40%, это значительно больше, чем просто разница в качестве двух видов недвижимости.

ЦБ считает, что взрывной рост цен вызван льготной ипотекой. За год выдача ипотеки выросла на 32%. Застройщики не могут так же быстро увеличить объем строительства, поэтому дефицит переносится в цены.