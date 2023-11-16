В аэропорту Екатеринбурга задержали мигранта с экстремистской литературой

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли запрещенную в России книгу. Ее пытался провезти с собой мигрант.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы обнаружили в багаже 64-летнего гражданина Таджикистана книгу "Крепость мусульманина; Обращения к Аллаху с мольбами; Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и Сунне"*. Между тем, данное печатное издание входит в федеральный список экстремистских материалов.

По словам мигранта, он якобы не знал, что эта литература запрещена в России. Книгу изъяли, а мужчину привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф.

Стоит отметить, что за 2023 год это первый факт вывоза экстремистской литературы, выявленный кольцовскими таможенниками.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга был задержан мигрант, который вез с собой целый арсенал ножей.

*входит в федеральный список экстремистских материалов, запрещена в РФ